Übernahme: Swisscom übernimmt Innovative Web Gruppe

Swisscom übernimmt die Mehrheit an der Innovative Web Gruppe. Die Zürcher Unternehmensgruppe wurde im Jahr 2000 gegründet und sei mit ihren rund 50 Mitarbeitenden einer der führenden Anbieter in diesem Marktsegment, heisst es in der Mitteilung.

Die Produkte der Innovative Web richten sich hauptsächlich an mittelgrosse und grosse Schweizer Gemeinden und Städte, Kantone, Werke, Schulen und andere verwaltungsnahe Organisationen und ermöglichen unter anderem den Aufbau von Webauftritten, E-Government-Lösungen mit Bürgerkonten für den elektronischen Gemeindeschalter oder den elektronischen Austausch mit den Schulen.

Mit dem Kauf der Innovative Web Gruppe wolle Swisscom das Geschäftsfeld «Gemeinden und Vereine», welches massgeblich von der Swisscom-Tochter Swisscom Directories AG mit dem Produkt «Localcities» bearbeitet wird, stärken, heisst es weiter.

Stefano Santinelli, CEO Swisscom Directories AG, zum Kauf: «Swisscom Directories AG bietet bereits heute standardisierte Websolutions für Gemeinden und Vereine unter der Marke Localcities an. Im Verbund mit der Innovative Web werden wir technische Module wechselseitig nutzen und neue, innovative Lösungen für fast jedes Bedürfnis der rund 2200 Schweizer Gemeinden entwickeln, ganz unabhängig von der Grösse der Gemeinde.»

CEO der Innovative Web Gruppe bleibt Steff Desan-Schnetzler, der die Unternehmensgruppe mitbegründet hat und seit Beginn leitet. Desan-Schnetzler: «Ich freue mich sehr, dass unsere Gruppe unter der Führung der Swisscom weiter wachsen kann und dass unsere E-Government-Produkte jetzt schweizweit noch besser vertrieben werden.»

Neuer Verwaltungsratspräsident ist Stefano Santinelli (CEO Swisscom Directories AG). Die Innovative Web Gruppe bleibe rechtlich eigenständig, heisst es weiter. Für Kunden und Mitarbeitende würden sich durch die Übernahme keine Veränderung ergeben. Über die finanziellen Eckpunkte der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. (pd/wid)