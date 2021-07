Die Talk-App Clubhouse, die gerade mit einer Attacke von Facebook und Twitter auf ihr Geschäft konfrontiert ist, bekommt eine Chat-Funktion. Über den «Backchannel» sollen sich zum Beispiel Moderatoren für die Organisation eines Talks oder einzelne Zuhörer in einem digitalen Raum untereinander unterhalten können, wie Clubhouse am Mittwoch erklärte.

My hat? Tipped

My mic? Flashed

My messaging? Direct.



After we unintentionally leaked their feature 5 times, here's our beloved engineering team introducing the new Clubhouse Backchannel pic.twitter.com/3bPHeGxQaZ — Clubhouse (@Clubhouse) July 14, 2021



Clubhouse ist eine Audio-App, bei der die Anwender Gesprächen wie bei einem Live-Podcast zuhören – und sich auch aktiv an Diskussionen beteiligen können. In der Corona-Pandemie entwickelte sich ein Hype rund um die Anwendung, in die man immer noch nur über die Einladung eines Mitglieds reinkommen kann. Facebook und Twitter brachten in den vergangenen Monaten ihre Talk-Apps mit sehr ähnlichen Konzepten an den Start. (sda/dpa/cbe)



Wer die App bereits installiert hat: Hier geht es zum Club von persoenlich.com.