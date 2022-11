Best of Swiss Apps: «Teena» holt sich den «Master»

«Teena» hat sich den Titel von «Master of Swiss Apps 2022» geholt. Das von VE Valley Electronics in Auftrag gegebene Projekt wurde durch Milk Interactive umgesetzt. Es überzeugte die 56-köpfige Jury, Netzticker-Lesende und das Publikum an der Award-Night gleichermassen, wie es in einer Mitteilung heisst. Neben dem «Master»-Titel holte das Projekt auch Gold in den Kategorien Innovation, Design und Functionality sowie Silber in der Kategorie UX & Usability.

«Teena» ist eine Kombination aus einem Periodenmessgerät und einer App, die speziell für Teenager entwickelt wurde. «Teena» soll die Generation Z auf die Periode vorbereiten.

59 Auszeichnungen in zehn Kategorien

Mit der zunehmenden Bedeutung von mobilen Applikationen und Web-Apps hätten sich auch die Anforderungen an mobile Applikationen und Web-Apps verändert. Unter den 195 Projekteingaben waren laut Mitteilung «zahlreiche innovative Use Cases vertreten, welche die Vielfalt der Schweizer App-Landschaft eindrucksvoll unter Beweis stellen». Von diesen 195 Projekteingaben schafften es 45 auf die Shortlist. Die 56-köpfige Expertenjury kürte 10 Gold-, 20 Silber- und 29 Bronze-Gewinner.

Das sind die zehn Kategorien-Goldgewinner:

«Business Impact»: Pando

«Campaigns»: Grand Tour Switzerland

«Design»: Teena

«Enterprise»: QField

«Extended Reality»: Woodtec AR Utility

«Functionality»: Teena

«Innovation»: Teena

«Mobile Web»: Kunsthaus Zürich Visitorguide

«User Engagement»: Rivella-Fläschli-Jagd

«User Experience & Usability»: SBB Mobile



Die Gesamtliste aller Gold-, Silber- und Bronze-Gewinner gibt es hier. (pd/cbe)