Die Schweiz ist mehr als nur Zürich, Bern oder Roger Federer. Die Eidgenossenschaft besteht aus vier wunderschönen Landesteilen und vertritt neben den vier offiziellen noch viele weitere Sprachen, was auch bei nationalen Kampagnen stets berücksichtigt werden sollte, wie es in einer Mitteilung heisst. Die grosse Vielfältigkeit der kleinen Schweiz spiegele sich auch in der Datenbank von Kingfluencers wider; die Full-Service-Agentur beschäftigt nicht nur Mitarbeitende aus mehr als zehn verschiedenen Ländern, sondern verfügt auch über Influencer aus allen Landesteilen und darüber hinaus. Konkret umfasst die Creators-Datenbank von Kingfluencers über 3000 Creators unterschiedlichster Grösse und aus verschiedensten Sektoren.

Um auf diese Diversität aufmerksam zu machen, organisierte die Digital Influence Agentur am 6. Oktober 2022 ein «Get-Together» für etwa 30 neue sowie vertraute Tessiner Creators. Ein Ziel des Events im Restaurant Porto Bello! in Lugano war es, die kreativen Influencerinnen und Influencer und inspirierenden Seiten des Tessins vor Ort kennenzulernen.

Der persönliche Austausch mit den Creators war uns sehr wichtig», sagt die Co-CEO von Kingfluencers, Anja Lapčević, laut Mitteilung. Jede Künstlerpersönlichkeit sei gleich wertvoll, egal aus welchem Teil der Schweiz die Creators stammen. Gemeinsam mit Influencerinnen aus der italienischsprachigen Schweiz, wie beispielsweise Yari Copt, Ely Giglio oder Alessandro, wollte das Team von Kingfluencers darauf aufmerksam machen, dass im Hinblick auf Kampagnen und die gesamte Creator Economy kein Teil der Schweiz ausgelassen werden sollte. Doch leider geraten Creators aus der Schweizer Sonnenstubeimmer wieder in Vergessenheit, heisst es weiter.

«Dass sich eine Schweizer Agentur auch um Creators aus der Südschweiz kümmert, ist überhaupt nicht selbstverständlich», sagt der Tessiner Landschaftsfotograf Daniele Nevano. Auch für das Tessiner Reise-Duo, Luke & Martina, bedeute ein solcher Anlass im Süd-Kanton der Schweiz, organisiert durch eine Zürcher Agentur, viel: «Für uns im Tessin war es immer ein wenig ein Kampf, dass wir von der übrigen Schweiz berücksichtigt und respektiert werden», sagen Martina und Luke. Der Event von Kingfluencers zeige nun, dass die Digital Influence Agentur im Tessin eine potenzielle Markt- und Geschäftsperspektive sehe und der Arbeit der italienisch sprechenden Creators vertraue.

Mehr Diversität

Kingfluencers will im Rahmen seiner sechs Unternehmens-Werte nicht nur mehr Aufmerksamkeit auf Creators aus der schönen Svizzera italiana lenken, sondern sich allgemein für noch mehr Diversität einsetzen. «Vielfalt ist für alle inspirierend», bringt es Co-CEO, Anja Lapčević, auf den Punkt. Jeder Mensch sei auf seine Art und Weise speziell und genau das liebe Kingfluencers. Zu inspirieren ist neben neugierig, zukunftsorientiert, kooperativ, bewusst und multikulti zu sein, einer der sechs Firmen-Werte.

Einen Tag nach dem Creators-Event im Tessin fand zudem der jährliche interne Kingfluencers Team-Building-Event statt. Neben verschiedenen Workshops wurde Creator Noam Yaron aus der Westschweiz bei seiner «Water Lover Challenge» unterstützt. Das ganze Agentur-Team hat an der aussergewöhnlichen Challenge teilgenommen. «Wir bei Kingfluencers versuchen unsere Werte nicht nur zu predigen, sondern vor allem auch zu leben», sagt Yoeri Callebaut, Co-CEO zum Kingfluencers-Firmen-Wert Bewusstheit. In Zusammenarbeit mit Biotherm und dem Verein Objectif Environment findet noch bis zum 15. Oktober 2022 die landesweite Sammlung von Zigarettenstummeln statt. Kingfluencers hat die Aufräumaktion bereits in Lugano gestartet. Das Ergebnis: die grösste politische Gemeinde des Kantons Tessin ist jetzt um 1000 Zigarettenstummel sauberer.

Kingfluencers ist eine Schweizer Full-Service-Agentur im Bereich Social-Influence-Marketing mit Hauptsitz in Zürich. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und verfügt über ein Netzwerk von über 3000 einflussreichen Influencerinnen und Influencern aus allen Bereichen. (pd/mj)