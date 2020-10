Am Mittwoch hat Twitter über die neue Prompt-Funktion informiert. Bereits Mitte Juni diesen Jahres startete der Kurznachrichtendienst den Test einer neuen Funktion, bei der Nutzer mit Hilfe eines Prompts zum Lesen von Artikeln animiert werden sollen, bevor sie diese per Retweet weiterverbreiten. Die Testergebnisse würden dabei die positiven Effekte belegen: «Wenn Nutzer über einen Hinweis dazu aufgefordert werden, einen Artikel zu lesen bevor sie ihn teilen, öffnen sie den entsprechenden Artikel bei Twitter 40 Prozent häufiger als zuvor. Gleichzeitig nahm der Anteil derjenigen, die einen Artikel erst öffnen bevor sie ihn teilen, um 33 Prozent zu», schreibt Twitter in der Mitteilung.

Twitter rollt diese Prompt-Funktion jetzt für alle Nutzer weltweit aus, um die Gespräche und Diskussionen auf Twitter durch mehr Informationen laut eigenen Angaben «gehaltvoller» zu machen.







Suzanne Xie, Director of Product Management bei Twitter und Leiterin des Projekts, lässt sich wie folgt zitieren: «Artikel können auf Twitter leicht viral gehen. Das ist einerseits großartig für den schnellen Austausch von Informationen. Es kann aber auch schädlich für einen fundierten Meinungsaustausch sein, besonders wenn Nutzer nicht gelesen haben, was sie gerade twittern. Daher haben wir einen Hinweis getestet, um die Leute dazu zu animieren, Artikel vor dem Teilen zu lesen. Das Ergebnis: Nutzer öffnen entsprechende Artikel vor dem Retweeten häufiger, was wiederum zu einer fundierteren und überlegteren Kommunikation beiträgt.»

Die Funktion berücksichtigte aktuell ausschließlich Links, die zu Nachrichtenseiten führen und es werde lediglich erfasst, ob der Link in den vergangenen sieben Tagen bereits über Twitter aufgerufen wurde. Entsprechend überprüft Twitter nicht, ob der Artikel schon vorher beispielsweise mit der App einer Nachrichtenseite oder direkt per Handy-Browser geöffnet wurde. Trotz der Lese-Aufforderung ist es nach wie vor möglich, Beiträge zu teilen, ohne den darin enthaltenen Artikel vorher auf Twitter gelesen zu haben. (pd/lol)