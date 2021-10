Der Relaunch umfasst sowohl die redaktionelle als auch die grafische und technische Neugestaltung des Gesundheitsportals netoktor.ch. Die Userinnen können dadurch künftig viel schneller und zielgerichteter auf die medizinisch fundierten und validierten Inhalte zugreifen. Die medizinischen Inhalte wurden im Zuge des Relaunches zudem umfangreich erweitert und aktualisiert. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Hinzu kommen bei netdoktor.ch neue Healthcare-Software-Tools für die Userinnen, wie der Symptom-Checker und der Laborwert-Checker. Der Symptom-Checker ist ein schnelles, datensicheres und kostenloses Software-Tool, geprüft von Mediziner:innen, mit hohem Nutzwert. Damit können die NetDoktor-User anonym die zu ihren Symptomen passenden Verdachtsdiagnosen mit ausführlichen Informationen im NetDoktor-Krankheitslexikon finden.

So kann der Symptom-Checker helfen, gesundheitliche Probleme besser einzuschätzen und sich gezielt auf einen Arzt- oder Spitalbesuch vorzubereiten. Die Datenbank des Symptom-Checkers wurde von Ärztinnen entwickelt und erfasst rund 800 Symptome und etwa 560 Krankheiten. Die Diagnosevorschläge geben Information und Orientierung, ersetzen jedoch auf keinen Fall die professionelle ärztliche Beratung und Behandlung. Der Laborwert-Checker hilft Usern ihre Laborwerte zu verstehen. Hier können anonym und kostenlos z.B. Blut- oder Urinwerte online eingegeben werden, um selbst zu überprüfen, was die ärztlichen Laborbefunde bedeuten.

Kompromisslos userzentriert & serviceorientiert

Neben einem klar strukturierten, modernen und aufgeräumtem Design punktet das runderneuerte netdoktor.ch mit einer userzentrierten Bedienungsoberfläche, bei der insbesondere der Fokus auf «mobile» gelegt wurde, für eine perfekte Darstellung und Benutzerfreundlichkeit auf mobilen Endgeräten.

Eine fortschrittliche SEO-Strategie garantiert netdoktor.ch bei Suchanfragen im Gesundheitsbereich eine sehr hohe Sichtbarkeit. So finden Userinnnen schnell und ohne Umwege eine fachlich fundierte Antwort auf ihre Suchanfrage. Auch Werbekunden profitieren von der hohen Sichtbarkeit und Reichweite des Portals sowie maßgeschneiderten Werbeintegrationen. Hierbei wird stets auf eine strikte Trennung von redaktionellem Content und Werbeanzeigen geachtet.

Hintergrund

Mit Wirkung zum 01.02.2021 hat die NetDoktor GmbH (NetDoktor.de), ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von Hubert Burda Media, die beiden führenden Gesundheitsportale in Österreich und der Schweiz, NetDoktor.at und NetDoktor.ch, von der netdoktor.at GmbH aus Wien erworben. Im Zuge des Kaufs wurde jetzt auch der Relaunch der beiden Domains durchgeführt. Für die Vermarktung von NetDoktor in der D/A/CH-Region ist das BCN (Burda Community Network) mit seinen Büros in Zürich, Wien und München zuständig. (pd/lol)