Bots im Abstimmungskampf: Unwahrheiten verbreiten sich

Publiziert am 24.05.2026

Die Könizer Gemeindepräsidentin Tanja Bauer veröffentlichte letzte Woche auf Instagram ein Video, in dem sie Position gegen die 10-Millionen-Initiative bezog. Mittlerweile wurde das Video schon 60’000-mal angeschaut. Dazu kommen über tausend Kommentare. Viele davon sind negativ, zum Teil sogar beleidigend. «Ich bin besorgt, was in diesem Abstimmungskampf abgeht», sagt Bauer in der SonntagsZeitung.

Viele Unwahrheiten würden verbreitet, auch mit Hilfe von Bots. Eine Analyse zur Abstimmungsdebatte auf X, die die SP in Auftrag gegeben hat, zeigt, dass fast 30 Prozent der Konten auffällig sind. Von 6100 Posts zur Initiative konnten 80 Prozent dem Pro-Lager zugeordnet werden. (pd/spo)