Publiziert am 25.10.2026

Die zehn Regionalgenossenschaften, die Migros-Supermarkt AG und der Migros-Genossenschafts-Bund sollen zu einer Einheitsgenossenschaft verschmelzen. CEO Mario Irminger und Ursula Nold wollen den Plan zu Beginn dieser Woche vorstellen. Jede Regionalgenossenschaft muss in einer Urabstimmung mit Zweidrittelmehr zustimmen, insgesamt zählen die Genossenschaften rund 2,3 Millionen Mitglieder.

Laut SonntagsZeitung könnten rund 3000 Stellen wegfallen, vor allem in den Zentralen. Die Migros äussert sich nicht zum Sparpotenzial. Ob Kommunikationsabteilungen oder Werbemandate betroffen sind, geht aus dem Bericht nicht hervor. Die Migros ist nach Coop der zweitgrösste Werbeauftraggeber der Schweiz (persoenlich.com berichtete). (cbe)