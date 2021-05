Um allen Kunden trotz stark wachsender Auftragslage weiterhin die perfekte User-Experience zu garantieren, hat sich Campfire mit Ash Sharifi einen erfahrenen UX/UI-Designer ins Team geholt. Der gebürtige Iraner arbeitete bereits als Designer in Zypern, Kalifornien und Kopenhagen, bevor er sein privates und berufliches Glück in Biel gefunden hat. So heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.







«Ash ist ein erfahrener Designer mit dem Auge für’s Detail und dem Fokus auf eine vollumfängliche User Experience. Mit ihm können wir unseren Kunden Design mit konstanter Userperspektive und eine noch höhere Qualität garantieren», lässt sich Dirk Unger, UX-Lead und Partner von Campfire, zitieren.

Auch Vedat Demiri verstärkt die Digitalagentur am Bieler Barkenhafen als Frontend-Development Trainee und ergänzt somit ebenfalls den Design-Bereich von Campfire.

«Frontend-Development und Design gehören bei uns seit vielen Jahren extrem eng zusammen. Die perfekte User Experience hört beim Design mit Fokus auf User-Bedürfnisse und die Unternehmensziele nicht auf. Gut gemachtes und durchdachtes Frontend-Design trägt durch schnelle Ladezeiten und ansprechendes Interaktionsdesign mit unterstützenden Animationen einen wichtigen Teil zur gesamten User-Experience bei», sagt Mitgründer Pius Caduff. (pd/lol)