Netflix: Videospiel-Einstieg wird konkreter

VR-Game im Kampf gegen Bakterien und Viren

Das Spiel «Germbusters» erinnert an den korrekten Einsatz von Hygieneprodukten in der Medizin.

Das Virtual-Reality-Spiel «Germbusters» will an den korrekten Einsatz von Hygieneprodukten in der Medizin erinnern. Es gilt: Mit der Titelmelodie von «Ghostbusters» die Hände zu desinfizieren und Geräte zu reinigen.