Propaganda

Kampf um die Meinungshoheit auf Social Media

Kampf um die Meinungshoheit auf Social Media

Meta, Google und Twitter stellen ich Fake News in den Weg. Anders die in Russland verbreite App Telegram.

In den Sozialen Medien hat der Ukraine-Konflikt ein Feuerwerk vermeintlicher oder auch echter Informationen ausgelöst. Meta, Google und Twitter stellen sich Fake News in den Weg. Anders macht das die App Telegram, die in der russischen Bevölkerung stark verbreitet ist.