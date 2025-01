NZZ: Volker Dietzel wird Chief Technology Officer

Publiziert am 22.01.2025

Als Chief Technology & Innovation Officer (CTIO) und Mitglied der Geschäftsleitung wird Volker Dietzel die technologische Ausrichtung und die datengetriebenen Initiativen der NZZ vorantreiben. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit wird auf der Entwicklung innovativer Produkte und Services liegen, um das digitale Angebot und Produkterlebnis der NZZ zu stärken und auszubauen, heisst es in einer Mitteilung. Darüber hinaus verantwortet er die konsequente Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur und die Förderung technologischer Innovationen.

Volker Dietzel ist ein Technologieexperte mit Erfahrung in Software-Engineering, IT-Transformation und der Entwicklung digitaler Produkte. Er begann seine Karriere als Software-Ingenieur und übernahm später Führungsrollen bei IBM Global Services und Swisscom. Bei Swisscom trug er als Head of Product & Technology massgeblich zum Erfolg von Swisscom TV bei, einem der führenden digitalen TV-Angebote in Europa. Nach seiner Zeit bei Swisscom gründete er Ambrite, ein Unternehmen, das auf datenbasierte Analysen spezialisiert ist und erfolgreich in Daaily platforms integriert wurde. Seit 2022 ist er Chief Technology & Product Officer bei der NZZ-Beteiligung Daaily platforms, wo er die digitale Transformation steuert.

Volker Dietzel übernimmt die Führung des Bereichs Produkte & Technologie von Andreas Bossecker, der nach zehn Jahren bei der NZZ, wie geplant, aus dem Unternehmen ausscheidet. (pd/spo)