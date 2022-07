Digitaltage 2022: Von A wie Aarau bis Z wie Zürich

Die diesjährige Ausgabe des Grossanlasses verbindet eine gesamtschweizerische Vision mit einem regionalen Fokus, um die Schweizer Bevölkerung auf ihrem Weg in eine digitalere Zukunft zu stärken. Mit diesem Konzept wird die Bedeutung des digitalen Wandels noch näher an den Alltag der Bevölkerung herangetragen – für Neugierige, Skeptikerinnen und Befürworter gleichermassen.

Regionaler Fokus, gesamtschweizerische Vision

Den Anfang macht die Hauptstadtregion, gefolgt von der Nordwestschweiz, der Region Zürich, der Romandie, dem Tessin, der Ost- und der Zentralschweiz, wie es in einer Mitteilung heisst. Verbindendes Element über die verschiedenen Standorte hinweg bilden zwei mobile «Bubbles», die als Veranstaltungsraum zwei bis drei Mal pro Region an einem neuen Standort gastiert und den Besucherinnen und Besuchern als Anlaufpunkt dienen.

Jede Region wartet laut Mitteilung mit einem vielfältigen Programm auf, das spezifisch auf die Chancen, Bedürfnisse und Fragen der jeweiligen Einwohnerinnen und Einwohner eingeht. So wird die Bevölkerung dazu eingeladen, die Digitalisierung in einem ihr bekannten Bezugsrahmen zu erkunden. «Das regionale Konzept erlaubt es uns besser denn je, das Thema Digitalisierung für die Bevölkerung nicht nur relevanter, sondern auch greifbarer zu gestalten», wird Stefan Metzger, Managing Director von Digitalswitzerland, zitiert.

Die gesamtschweizerische Vision steht an den Schweizer Digitaltagen 2022 ebenso im Vordergrund. «Unsere Hauptformate greifen hochaktuelle Themen, welche die digitale Zukunft der Schweiz massgeblich prägen werden: vom wachsenden Fachkräftemangel über Frauen in ICT-Berufen bis hin zur Förderung nachhaltiger Technologien und Unternehmen», ergänzt Diana Engetschwiler, stellvertretende Geschäftsführerin von Digitalswitzerland.

Das sind Programm-Highlights

Bundespräsident Ignazio Cassis hat seine Teilnahme am grossen Eröffnungsevent der Schweizer Digitaltage 2022 bestätigt, der am 5. September auf dem Bundesplatz in Bern stattfindet. Neben der Eröffnungsrede dürfen sich Besucherinnen und Besucher unter anderem auf ein Robotics-Showcase freuen.

GreenTech Startup Battle: Der Bedarf an Lösungen, die es uns ermöglichen, nachhaltiger zu leben, zu arbeiten und zu innovieren, wächst unaufhaltsam. An den Schweizer Digitaltagen 2022 erhalten deshalb regionale und besonders nachhaltige Projektideen, die natürliche Ressourcen erhalten und schützen, am «GreenTech Startup Battle» die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Durch das Format vernetzt und stärkt Digitalswitzerland gemeinsam mit Presenting Partner Innosuisse regionale Startup-Ökosysteme und gibt ihnen die Möglichkeit, Kontakte zu etablierten Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen zu knüpfen. Das GreenTech Startup Battle wird vom Amag Innovation & Venture LAB und Trustsquare unterstützt.

NextGen Future Skills Labs: Die in Kooperation mit Huawei und der Hochschule Luzern HSLU entstandene Veranstaltungsreihe «NextGen Future Skills Labs» gibt Schulklassen in jeder Region die Chance, Digitalisierungsthemen und damit verbundene Zukunftskompetenzen hautnah auf spielerische und kollaborative Weise zu erleben. Dabei lernen Kinder im Alter von 10 bis 15 Jahren neue Technologien und Methoden kennen und erfahren, wie sie die digitale Zukunft mitgestalten können. Die Veranstaltung soll das Interesse von Kindern an Fächern in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) fördern, ihnen damit verbundene Berufsfelder näherbringen und sie dabei unterstützen, neue Stärken zu identifizieren und ihren Horizont zu erweitern.

HerHack: Die Förderung von Frauen in technischen Berufen ist im Hinblick auf den zunehmenden Fachkräftemangel relevanter denn je. Mit einem Anteil von rund 80 Prozent dominieren Männer die Tech-Branche. Umso schwieriger ist es für Frauen und andere unterrepräsentierte Gruppen, in diesem Bereich Fuss zu fassen. Aus diesem Grund findet nach einem durchschlagenden Erfolg im letzten Jahr erneut der «HerHack» statt – diesmal in hybrider Form. Der grösste Female Hackathon der Schweiz soll junge Frauen ab 18 Jahren inspirieren und ihnen die Möglichkeit geben, ein Netzwerk von gleichgesinnten Fachleuten aufzubauen. Der Hackathon wird von UBS, der Mobiliar, PMI Science, dem AMAG Innovation & Venture LAB und Amazon Web Services unterstützt.

Den Abschluss der Schweizer Digitaltage 2022 markiert der Closing-Event im Freiruum Zug am 27. Oktober. Der Anlass verbindet die nationalen Aktivitäten der vergangenen Wochen und blickt auf die wichtigsten Meilensteine zurück. Zuletzt werden die besten Projekte der diesjährigen Hauptformate gekrönt. (pd/cbe)