Google prämierte am Donnerstagabend die Gewinner des «Premier Partner Awards» in einer virtuellen Preisverleihung. Webrepublic setzte sich mit dem Projekt für die CSS Versicherung gegen Konkurrenz aus ganz EMEA durch, wie die Agentur mitteilte.

«Ich freue mich unglaublich darüber, dass wir als erste Schweizer Agentur den ‹EMEA Google Premier Partner Award› gewonnen haben», wird Adrian Wenzl, Director Performance Marketing bei Webrepublic, zitiert. «Die Auszeichnung ist der beste Beweis für die aussergewöhnliche Leistung des Webrepublic-Teams und unterstreicht das Vertrauen unserer Kunden in unsere Google-Ads-Expertise.»

An der Preisverleihung zeichnet Google jährlich die besten Premier-Partner-Agenturen aus. Im Fokus stehen Projekte, die durch den gekonnten Einsatz von Google Ads hervorragende Resultate erzielen und so die Marketingziele der Kunden erfüllen.

Webrepublic war in fünf der sechs Kategorien nominiert. Den Award nach Hause holen konnte die Zürcher Digitalmarketing-Agentur in der Kategorie Lead Generation. Darin werden innovative Kampagnen prämiert, die eine grosse Anzahl an hochwertigen Leads generieren. «Genau das erreichte Webrepublic mit der Kampagne für die CSS Versicherung», heisst es weiter. (pd/cbe)