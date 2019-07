Unter dem Motto «digital gemeinsam erleben» findet am 3. September schweizweit der dritte «Digitaltag» statt. Was, wann, wo und mit und von wem organisiert wird, kann im zentralen Veranstaltungskalender unter www.digitaltag.swiss eingesehen werden, den die Zürcher Internetagentur Update im Auftrag der Organisatoren entwickelt hat, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Design der Website entstand in Zusammenarbeit mit Scholtysik & Partner, die technische Umsetzung wurde vollständig von update AG auf Basis des Content Managment Framework «Processwire» realisiert. Via Google Maps und diverser Filtermöglichkeiten können die zahlreichen Veranstaltungen thematisch und/oder geografisch gefiltert werden, so dass jeder die für sich interessanten Anlässe finden kann. Die Site nutzt ausserdem aktuelle Webtechnologien, womit sie nicht nur auf Computern und Laptops, sondern auch auf Tablets und Smartphones gut und unkompliziert genutzt werden kann.

Am Digitaltag engagieren sich über 80 Firmen. Sie bringen der Bevölkerung an zwölf Standorten verteilt in der ganzen Schweiz die Facetten der Digitalisierung mit kostenlosen Aktivitäten näher. Schweizweit werden dafür über 150 Anlässe organisiert. (pd/eh)