TikTok-Filme aus dem Bunker, Deep-Fake-Videos des ukrainischen Präsidenten oder Bilder von getöteten Menschen: Kinder und Jugendliche werden aktuell auf den sozialen Medien mit einer Flut von Bildern und Videos aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine konfrontiert. Kinder und Jugendliche haben noch nicht gleich gute Bewältigungsstrategien entwickelt. Sie brauchen gemäss Mitteilung das Umfeld, das ihnen hilft, das Gesehene und Geschehene zu verarbeiten.

«Wir werden tagtäglich mit Bildern, Videos und Inhalten aus Kriegsregionen konfrontiert, die uns Angst machen und verunsichern, und bei denen wir nicht verlässlich wissen, ob sie überhaupt richtig sind oder uns im korrekten Kontext angezeigt werden. Um die junge Generation zu erreichen und der Menge an Desinformation entgegenzuwirken, braucht es Influencerinnen und Influencer sowie Content Creators, die ihre Reichweite und ihre Verantwortung dazu nutzen wollen, um Bewusstsein zu schaffen und zu sensibilisieren», lässt sich Anja Lapčević, Co-CEO Kingfluencers, zitieren.

Jan Schlink, Leiter Kommunikation & Marketing Pro Juventute, sagt: «Als grösste Fachorganisation für Kinder und Jugendliche in der Schweiz ist Pro Juventute mit dem 147 da für Kinder und Jugendliche mit Ängsten und Sorgen. Zusammen mit Content Creators und Kingfluencers möchten wir sensibilisieren, Orientierung bieten und die Medienkompetenz stärken. Wir hoffen, damit einen Beitrag zu leisten und danken allen, die in dieser Zeit für Kinder und Jugendliche da sind, in der Ukraine, in der Schweiz und anderswo.»

Hilfsangebote, Spendemöglichkeiten, Fake News

Influencerinnen und Influencer spielen eine wichtige Rolle im Alltag von Kindern und Jugendlichen, wie es weiter heisst. Und sie nutzen nun ihre Reichweite, um persönliche Inhalte oder Inhalte für Kinder und Jugendliche von Pro Juventute zu teilen und auf Hilfsangebote wie das 147.ch aufmerksam zu machen.

Viele Kinder und Jugendliche möchten auch etwas für die Menschen in der Ukraine tun. So teilten die Influencerinnen und Influencer auch mögliche Orte, wo man gemeinsam mit der Familie eine Spende tätigen kann.

#KFcares spendet für Voices of Children

Mit jedem Post, der veröffentlicht oder mit #KFcares getaggt wird, spendet Kingfluencers diesen Monat einen Schweizer Franken an die Charity-Organisation Voices of Children in der Ukraine. Die «Voices of Children»-Foundation hilft seit 2015 Kindern in der Ukraine, indem sie ihnen und ihren Familien psychologische Notfallhilfe anbietet und sie beim Evakuierungsprozess unterstützt. Anja Lapčević hat die Organisation persönlich ausgewählt. «Diese Organisation liegt uns sehr am Herzen, denn die Kinder sind die wahren Opfer des Krieges und zur selben Zeit die Hoffnung der Zukunft», sagt sie. (pd/tim)