Ukraine-Krieg

RT und Sputnik sind verboten

Die EU verbietet die Verbreitung russischer Medien. Swisscom und Sunrise UPC streichen RT aus ihrem Programm.

Die EU verbietet die Verbreitung russischer Staatsmedien per Kabel, Satellit oder Internet. In der Schweiz haben Swisscom und Sunrise UPC den russischen Sender RT aus dem Programm genommen. Eine rechtliche Grundlage für ein Verbot der Verbreitung der Sender gibt es in der Schweiz allerdings nicht.