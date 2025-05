JamesFocus-Bericht: Wie Schweizer Jugendliche KI nutzen

What the Duck

«Es braucht nach wie vor Herz und Hirn»

«Es braucht nach wie vor Herz und Hirn»

Matthias Koller, Co-CEO bei Rosarot, über Enten, Expertise und Engagement bei der neuen Social-Media-Agentur.

Mit einer viralen Teaser-Kampagne und ungewöhnlichem Namen macht eine neue Social-Media-Agentur auf sich aufmerksam. What the Duck, die neue Tochter von Rosarot, wurde massgeblich von Co-CEO Matthias Koller vorangetrieben, der zuvor 14 Jahre bei Publicis tätig war. Ein Interview über Enten, Expertise und Engagement in der digitalen Kommunikation.

von Christian Beck