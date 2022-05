UBS: «Wir gehen einen anderen Weg als Neobanken»

von Matthias Ackeret

Die UBS hat ihr Digitalangebot weiter ausgebaut. Was bezwecken Sie damit?

Daniel Fischer: Wir werden schon länger als führend im Digital Banking wahrgenommen. Dies ist für uns ein grosser Ansporn, mit der Sortimentslinie «UBS key4» nun ein breites Eingangstor zu unseren digitalen Dienstleistungen zu schaffen. Zugänglich für alle, die auf diese Art ihren ersten Zugang zu uns finden wollen und grundlegende Bankgeschäfte erledigen wollen – von dort ist dann aber das «freie Bewegen» in unserem Angebot jederzeit möglich, in anderen Formaten und Kanälen. Daher gehen wir einen anderen Weg als die Neobanken und lancieren nicht nur «eine weitere App».

Mit «UBS key4» wollen Sie vor allem Neukunden erreichen. Was ist das Neuartige daran?

Fischer: Mit «UBS key4» adressieren wir zu Beginn primär Neukunden, die ihre Bankgeschäfte ausschliesslich rein digital abwickeln wollen – rund um die Uhr von ihrem Smartphone aus. Die Sortimentslinie ist der Schlüssel zum digitalen Ecosystem von UBS: intuitiv, übersichtlich, schnell. Und da sie eben keine komplett eigenständige App ist wie bei anderen Neobanken, sondern Teil der «UBS Mobile»-Banking-App, werden künftig alle Kunden von einer verbesserten User Experience und einem aufgefrischten «Look & Feel» profitieren.

Wie ist die Handhabung der digitalen Sortimentslinie für die Nutzerinnen und Nutzer?

Oliver Vedolin: Sie profitieren von einer integrierten Mobile-Banking-App, die kontinuierlich verbessert und ausgebaut wird. Die Weiterentwicklung der «UBS Mobile»-Banking-App findet in agilen, interdisziplinären Teams statt und Kundenfeedbacks werden laufend miteinbezogen, um die Client Experience noch besser auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden abzustimmen und den Innovationsrhythmus hoch zu halten. Das zahlt sich nicht nur für die Kundschaft aus, sondern auch für die Mitarbeitenden und die ganze Bank.

«Der Name steht sinnbildlich für den digitalen Schlüssel»

Woher stammt der Name «UBS key4»?

Sonja Kingsley-Curry: Der Name steht sinnbildlich für den digitalen Schlüssel und somit Direktzugang zur digitalen Sortimentslinie von UBS. Bei Privatkunden erfolgt dies über die App, bei Firmenkunden stehen hingegen Tablet- und Desktop-Lösungen im Zentrum. Unter «UBS key4 banking», «UBS key4 wealth» und «UBS key4 business» fassen wir dabei alle Standardbedürfnisse mit einfach zugänglichen Digitallösungen zusammen. Dazu gehört auch die Hypoplattform «key4 by UBS», welche bereits seit 2020 erfolgreich am Markt operiert. Deshalb war es naheliegend, auf einen Namen zurückzugreifen, der bereits von uns im Schweizer Markt eingesetzt wird.

Wie bewerben Sie «UBS key4»?

Kingsley-Curry: Frisch, souverän, zeitgemäss. Als Digital Leader können wir es uns erlauben, mit der bekannten Souveränität aufzutreten, um auf unser neues Angebot aufmerksam zu machen. «UBS key4» steht zudem bewusst allen digitalaffinen Kundensegmenten offen.

Sascha Fanetti (Publicis): Mit dem Wissen, ein einzigartiges Produkt zu bewerben, dem die Qualität und die Vertrauenswürdigkeit der UBS zugrunde liegt, haben wir die Positionierung und den Abbinder «Das ist Banking» entwickelt. Das ist souverän. Die dazu entwickelte Kampagnenidee erlaubt uns, jedes Feature einzeln beziehungsweise unter dem gleichen Dach abzufeiern. Das ist smart. Und genau so funktioniert die Kampagne. Jedem Feature wird das passende Attribut mit entsprechendem Visual zugewiesen.

Sie setzen auch auf TikTok-Videos.

Fanetti: Da wir grösstenteils im digitalen Raum unterwegs sind, war es reizvoll, uns aus der visuellen Welt von TikTok & Co. zu bedienen. Somit konnten wir einige Videos einkaufen oder selbst umsetzen. Begleitet werden die Ads von frischem Sound mit der Hockline Boom. Natürlich passend zum Launch von «UBS key4». Mit einer ausgeklügelten Mediastrategie von Awareness über Consideration bis hin zu Leads ist der Weg in den App-Store oder auf die Landingpage optimal orchestriert.

Sicherheit ist bei digitalen Angeboten immer ein grosses Thema. Wie gewährleisten Sie diese bei der neuen Sortimentslinie?

Kingsley-Curry: Sicherheit ist die Grundlage unseres Geschäftsmodells. Mit über 160 Jahren trusted Swiss Banking ist dies nicht erst seit gestern gewährleistet. Denn gerade dort, wo die Komplexität am grössten ist, geniesst UBS vollstes Vertrauen. So beispielsweise auch bei zahlreichen anderen Banken im Bereich Banks for Banks. Als Schweizer Universalbank und weltweit führende Vermögensverwalterin sind wir es gewohnt, höchste Sicherheit in allen Bereichen von Banking sicherzustellen. Das gilt selbstverständlich auch für alle digitale Standardlösungen von «UBS key4».

«Gefühlt die halbe Bank war über mehrere Monate hinweg involviert»

Wie viele Ressourcen stecken hinter dem neuen Digitalangebots seitens der Bank?

Anja Stofer: Da wir nicht jeden Tag eine neue Sortimentslinie lancieren, war gefühlt die halbe Bank über mehrere Monate hinweg involviert. Genauso ein Set-up macht ein solches Grossprojekt auch so spannend und facettenreich. «UBS key4» wurde nach agilen Arbeitsprinzipien in interdisziplinären Teams entwickelt. Somit erfolgt der Marktstart mittels einem «Minimal Viable Product» mit ersten Funktionalitäten. In den nächsten Wochen und Monaten wird das Angebot laufend erweitert und es werden Schritt für Schritt immer mehr Angebote digitalisiert, die dann auch bestehende Kunden nutzen können. Somit bleibt es spannend.

Sie wollen für jeden Neukunden auch etwas an Myclimate für Nachhaltigkeitsprojekte in der Schweiz spenden. Haben Sie schon konkrete Ideen, um welche Projekte es sich handelt?

Stofer: Die Spenden richten sich an eine klimaoptimierte Waldbewirtschaftung und Holznutzung – zum Beispiel in Bucheggberg/SO, Prättigau und Davos/GR. Mit jeder Eröffnung von «UBS key4 banking» werden dadurch bei Myclimate 100 Kilogramm CO2 kompensiert. Auf diese Weise wird der Atmosphäre langfristig CO2 entzogen. Dabei wird sichergestellt, dass sich der Wald stabil und vital entwickelt. Und zwar so, dass alle Funktionen des Waldes erhalten bleiben.

Wann genau startet «UBS key4»?

Fischer: Das erste Angebot wurde Mitte Mai offiziell lanciert. Viele weitere Bausteine werden folgen, im Bereich Kreditkarten, Vorsorge, Investments, um nur ein paar zu nennen. Privatkunden sind dabei genauso im Fokus wie Firmenkunden, auch das ist das Besondere an unserem Angebot. Wir entwickeln und digitalisieren es stetig weiter: von einfachen bis zu komplexen Leistungen, durchgängig, konsequent, integriert. Dazu gehören neben dem «Daily Banking» auch anspruchsvolle Themen, die früher oder später für viele Kundinnen und Kunden relevant werden. Wir freuen uns also auf noch viele neue App-Features, die unsere digitale Sortimentslinie «UBS key4» vervollständigen werden.