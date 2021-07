Dreifive: Zusammenarbeit mit Jentis aufgegleist

Amazon

Jeff Bezos gibt Unternehmensleitung ab

Nach 27 Jahren an der Spitze von Amazon hat der Konzerngründer Bezos die Leitung des Unternehmens abgegeben.

Nach fast drei Jahrzehnten an der Spitze von Amazon gibt Konzerngründer Jeff Bezos am Montag die Leitung des US-Unternehmens an seinen Nachfolger Andy Jassy ab. Bezos bleibt aber Vorsitzender des Verwaltungsrats.