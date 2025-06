Publiziert am 11.06.2025

A$AP Rocky ersetzt Justin Timberlake, der «aus produktionstechnischen Gründen absagen musste», wie es knapp in einer Mitteilung vom Donnerstagabend heisst. Der Rapper kehrt nach seinem Auftritt 2022 nach Frauenfeld zurück. Der New Yorker Rapper, Produzent und Modedesigner ist bekannt für Hits wie «Praise The Lord», «Fkin' Problems» und «L$D». Seine Musik verbindet Trap mit psychedelischen Elementen.

Der 36-Jährige ist kreativer Kopf des Hip-Hop-Kollektivs A$AP Mob und arbeitet regelmässig mit Luxusmarken wie Gucci und Raf Simons zusammen. Privat ist er mit der Sängerin Rihanna liiert.

Justin Timberlakes geplanter Auftritt hatte im April für Diskussionen in der Hip-Hop-Community gesorgt. Festival-CEO René Götz hatte die Verpflichtung des R&B-Stars damals als Teil einer breiteren Urban-Ausrichtung verteidigt. «Timberlake steht für eine Ära des Urban Pop, die weltweit Generationen geprägt hat», sagte Götz im April in einem persoenlich.com-Interview.

Das Openair Frauenfeld hatte sein Konzept nach der Corona-Pandemie erweitert. Statt als reines Hip-Hop-Festival positioniert sich das Event nun breiter im Urban-Bereich. Laut Götz bleiben jedoch 90 Prozent der 65 Acts Rap- und Trap-Künstler.

Käufer von Donnerstag-Tickets können diese bei Bedarf zurückerstatten lassen. Das Festival findet vom 10. bis 12. Juli 2025 statt. Weitere bestätigte Acts sind 50 Cent, Young Thug, Ken Carson, RAF Camora, Luciano und Key Glock. (pd/cbe)