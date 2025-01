ESC 2025: Ab 15 Uhr informiert die SRG über die Moderation

Publiziert am 20.01.2025

Publiziert am 20.01.2025

Seitdem Basel als Austragungsort des nächsten Eurovision Song Contest (ESC) im Mai feststeht, ist das vielleicht die grösste Frage, die die Fans des Events bewegt: Wer wird den Anlass moderieren? Die Antwort dazu wird heute Montag um 15 Uhr gelüftet. Die Medienkonferenz der Organisatoren kann man live auf Youtube verfolgen:

Laut Insiderinformationen steht Michelle Hunziker in der Poleposition, um am 17. Mai auf der Hauptbühne zu stehen ( persoenlich.com berichtete ). Die Organisatoren der letzten Jahre setzten auf international bekannte Figuren, um durch den Anlass zu führen. In Malmö letztes Jahr war zum Beispiel Hollywood-Schauspielerin Malin Ackerman dabei. Das Jahr davor war es Schauspielerin Hannah Waddingham für Grossbritanien. (spo)