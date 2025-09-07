CH Media: Argovia Fäscht mit 15’000 Besuchern wieder auf dem Birrfeld

Publiziert am 07.09.2025

Das Festival war 2023 nach Wohlen verlegt worden, um die Brutzeit der vom Aussterben bedrohten Feldlerchen zu schützen (persoenlich.com berichtete). Für die Rückkehr aufs Birrfeld wurde der Termin von Juni auf Anfang September verschoben. CH Media nutzte das Pausenjahr für organisatorische Umstrukturierungen. Fünf Stellen im Eventbereich wurden abgebaut.

Mit 15’000 Besucherinnen und Besuchern blieb der Anlass weit hinter den Spitzenwerten mit bis zu 50’000 Menschen auf dem Birrfeld.

Am Samstag traten verschiedene Schweizer Künstler auf: Luca Hänni, Dabu Fantastic, Loco Escrito, Remady & Manu-L, Linda Elys und LCone. Das Argovia Fäscht startete am Freitagabend mit dem sogenannten Beizlifäscht. Über 20 Foodstände und 15 Bars, die von lokalen Vereinen betrieben wurden, sorgten für die Verpflegung der Gäste. Neben Musik und Verpflegung bot das Festival zahlreiche Jahrmarktatraktionen.

Für Marco Kugel, Argovia-Fäscht-Leiter bei CH Media, war das Comeback aufs Birrfeld ein Erfolg. «Die Stimmung im Publikum und die Energie der Vereine und Musik-Acts haben hervorragend zusammengepasst», so Kugel in einer Medienmitteilung.

Das Festival begann vor über 30 Jahren als kleines Geburtstagsfest im Studio von Radio Argovia und entwickelte sich zu einem überregionalen Grossanlass im Aargauer Eventkalender. Ursprünglich fand es im Juni auf dem Lupfiger Birrfeld statt. (pd/nil)