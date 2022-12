Argovia Fäscht: Der Grossanlass zieht nach Wohlen

Was vor über 30 Jahren als kleines Geburtstagsfest im Studio von Radio Argovia begann, entwickelte sich über die vergangenen Jahre zum überregionalen Grossanlass und festen Grösse im Aargauer Eventkalender. Bereits seit 15 Ausgaben findet das Argovia Fäscht, die «Party vom Johr», auf dem Lupfiger Birrfeld statt.

Auf dem Birrfeld-Gelände fand letztes Jahr erstmals auch das Hive Air statt. Das Elektromusik-Openair, das in Zusammenarbeit mit dem Hive Club lanciert wurde, zog zigtausende bassbegeisterte Besucherinnen und Besucher an, wie CH Media Entertainment in einer Mitteilung schreibt.

Im nächsten Juni steigen die beiden Grossveranstaltungen neu in Wohlen beim Chüestellihau: Das Hive Air am 3. Juni und das Argovia Fäscht am 9. und 10. Juni. «Der neue Veranstaltungsort ist perfekt geeignet für unsere Grossanlässe mit überregionaler Strahlkraft. Hinzukommt, dass wir mit der neuen Location auch dem Vogelschutz Rechnung tragen, denn seit der Pandemiezeit hat die vom Aussterben bedrohte Feldlerche im Juni ihre Brutzeit auf dem Birrfeld», wird Robin Brühlmann, Leiter Events CH Media Entertainment, zitiert.

Florian Wanner, Leiter Regionale Elektronische Medien CH Media Entertainment, ergänzt: «Events wie das Argovia Fäscht sind tief in unserer Radio-DNA verwurzelt und haben hohe Relevanz für uns. Mit der neuen Festival-Location schaffen wir für die Besuchenden viel Mehrwert und heben den Grossanlass im Argovialand auf ein neues Level, weshalb wir auch künftige Argovia-Fäscht-Ausgaben beim Chüestellihau durchführen möchten.»

Weitere Details sowie die Line-ups beider Festivalausgaben werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. (pd/cbe)