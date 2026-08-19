Arosa Humorschaufel: Audrey Werro für Preis nominiert

Publiziert am 19.08.2026

Audrey Werro hat an der Leichtathletik-EM in Birmingham die Goldmedaille über 800 Meter gewonnen und dabei einen Meisterschaftsrekord aufgestellt. Nun ist die nächste Auszeichnung in Reichweite: Das Arosa Humorfestival hat sie für eine Humorschaufel nominiert, wie die Veranstalter mitteilen.

Nach dem Sieg besorgten Vereinskollegen vom CA Belfaux in einem Geschäft in Birmingham eine Krone, für umgerechnet rund neun Franken. Werro trug laut Mitteilung die Krone in der Folge bei verschiedenen Gelegenheiten, unter anderem bei einem Besuch in einer Bar in den frühen Morgenstunden nach dem Rennen. Zur Begründung sagte die 22-Jährige, sie sei an diesem Tag die Königin des 800-Meter-Laufs und erlaube sich deshalb, die Krone zu tragen.

Für den Umgang mit ihrem Erfolg ist Werro nun für die Arosa Humorschaufel 2026 nominiert. Der Preis, der jährlich humorvolle Auftritte auszeichnet, wird im Dezember verliehen. (pd/spo)