Kochbuchpreis: Zweimal Gold für Esther Kern

Publiziert am 11.10.2026

Der kulinarisch-literarische Wettbewerb der GAD bewertet Bücher über Essen, Trinken und Tafelkultur. Gold erhält jeweils das beste Buch einer Kategorie. Silber geht über alle Kategorien hinweg an besonders empfehlenswerte Bücher. 2026 fand der Wettbewerb zum 60. Mal statt. Eingereicht wurden 95 Titel aus 28 europäischen Verlagen, die Jury vergab 13 Goldmedaillen.

Prämiert wurden zwei Bücher von Kern aus dem AT Verlag. «Leaf to Root – Express» gewann in der Kategorie Vegetarisch & Vegan. Das Buch setzt das 2016 erschienene «Leaf to Root» fort, das bereits mit einer Goldmedaille ausgezeichnet worden war. Die Jury bezeichnet die Fortsetzung als «Verbindung aus Kochbuch und Ratgeber» und «trotz der Nischenthematik eine klare Empfehlung».

«Taste Not Waste – Weil Reste und Abschnitte Gold wert sind» siegte in der Kategorie Obst/Gemüse/Kräuter. Es entstand zusammen mit Responsible Hotels of Switzerland. 40 Mitgliedsbetriebe der Hotelvereinigung steuerten je ein Rezept bei. Laut Jury setzt das Buch «ein wichtiges Zeichen gegen Lebensmittel-Verschwendung».

Gemäss Kerns Mitteilung ist sie die erste Autorin in der Geschichte des Wettbewerbs, die an einer Verleihung zwei Goldmedaillen erhält. Kern arbeitet als Journalistin und ist auf Radio SRF 1 als Food-Expertin in der Sendung «À Point» zu hören. Zudem tritt sie als Referentin und Workshopleiterin auf.

Eine Silbermedaille ging an Dominik Flammer für «Schweizer Schokolade – Alpen, Milch und Pioniere», ebenfalls aus dem AT Verlag. Die Jury lobt das Buch als Kulturgeschichte von «Tiefe und Sorgfalt». (pd/nil)