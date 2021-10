Crunch: Beat Schlatter nimmt Statistiker aufs Korn

Die Schweiz fungiert als Gastgeber für das dritte World-Data-Forum der United Nations, das vom 3. bis 6. Oktober in Bern stattfindet. Mitorganisator ist das Bundesamt für Statistik (BFS), wie es in einer Mitteilung heisst. Genau über dieses Amt hat die Filmproduktionsfirma Crunch im Auftrag des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) einen Film realisiert, der sich mit einem Augenzwinkern mit der Rolle des BFS auseinandersetzt.

Präsentiert wurde der Film an der Eröffnungsfeier des Forums – und im Beisein von Bundesrat Alain Berset. Der Film lehnt sich an «What have the Romans ever done for us?» von Monty Python an. (pd/tim).