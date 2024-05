Buch: Berner Verlag und Buchhandlung ausgezeichnet

Öffentlichkeitsprinzip

Behörden sollen transparent informieren

Politik will Zürcher Behörden zu Transparenz zwingen

Die zwölf Bezirksbehörden seien Dunkelkammern, findet eine Mehrheit des Zürcher Kantonsrats.

Der Zürcher Kantonsrat will die zwölf Bezirksbehörden per Gesetz zu mehr Transparenz zwingen. Sie seien regelrechte Dunkelkammern, die sich nicht ans Öffentlichkeitsprinzip halten würden, so die Mehrheit. Dies soll per Parlamentarische Initiative geändert werden.