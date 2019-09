Swiss Comedy Awards: Bliss holen den Haupt- und Publikumspreis

Am Dienstagabend wurden im ausverkauften Bernhard Theater Zürich die Swiss Comedy Awards 2019 verliehen. Dabei traten etablierte Comedians wie auch Newcomer in insgesamt fünf Kategorien gegeneinander an.

Der Haupt- und Publikumspreis, der «Swiss Comedy Award», ging in diesem Jahr an Bliss. In der Kategorie «Solo» überzeugte Frölein Da Capo die Fachjury mit ihrem Programm «Kämmerlimusik» und verwies damit Bänz Friedli, Johnny Burn, Simon Enzler und Sven Ivanić die hinteren Plätze.

Über die Auszeichnung in der Kategorie «Ensemble» freute sich das Team von «Heinz de Specht». «Tribute to Heinz de Specht» überzeugte die Jury und lag damit vor Bliss, Siebe Sieche, Ursus & Nadeschkin und den Supermarkt Ladies.

Auch in der Comedy-Welt ist das World Wide Web nicht mehr wegzudenken. Deshalb wurde dieses Jahr zum zweiten Mal die lustigste Online-Comedy ausgezeichnet. Zu den Finalisten zählten Hoti & Nali (@swisscomedytv), Nadia Goedhart (@nadia.goedhart), Ramin Yousofzai & Julian Graf (@Zwei am Morge), Robin Pickis (schwiizchiste) und Zeki Bulgurcu (@zekisworld). Zeki war schliesslich der Glückliche, welcher der den Preis mit nach Hause nehmen durfte.

Bereits am Dienstag, 10. September, traten im ComedyHaus die besten Nachwuchs-Comedians an und konkurrierten um den SRF 3 Talent Award. Über die Trophäe freuen durfte sich bei der Verleihung am Dienstag schliesslich Fabio Landert freuen, der das Gewinnerprogramm auch gleich an der Gala präsentierte.

Am Online-Voting haben über 50’000 Personen teilgenommen, wie die Veranstalter in einer Mitteilung schreiben. Zum ersten Mal wurde die Show zudem auf SRF zwei live übertragen. (pd/eh)