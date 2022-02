Swiss Music Awards: CH Media ist neue Veranstalterin

Am 25. Mai 2022 findet die 15. Ausgabe der Swiss Music Awards (SMA) statt. Neue Veranstalterin der Schweizer Musikpreisverleihung, die dieses Jahr in der Bossard Arena in Zug durchgeführt wird, ist das Medienunternehmen CH Media.



Die bisherige Veranstalterin Claim Event hat sich im vergangenen Dezember nach zwei Ausgaben zurückgezogen, wie CH Media Entertainment am Donnerstag in einem Communiqué schreibt.



Neu wird in diesem Jahr auch die Kategorie «Best Crushing Newcomer» sein, die sich voll und ganz der Nachwuchsförderung verschreibt. Die Sparte «Best Talent», wo ebenfalls neue Talente ausgezeichnet werden, wird es allerdings weiterhin geben.



Die letzte Ausgabe der SMA fand 2021, wie immer Ende Februar, ohne Publikum im Zürcher Hallenstadion statt. Die diesjährige Verschiebung um rund drei Monate sei mit der Hoffnung zu begründen, dass die Betonklötze im Mai wieder vor vollen Zuschauerrängen vergeben werden können, heisst es weiter. (sda/mj)