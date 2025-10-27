Zivadiliring: «Das Publikum ist in diesem Moment wirklich ausgerastet»

Frau Eisenring, herzliche Gratulation, Sie haben am Sonntagabend mit Zivadiliring das Hallenstadion gefüllt. Wie haben Sie selber von der Bühne aus die ganze Show erlebt?

Es war absolut grossartig! Die Energie von 10’000 Leuten zu spüren ist gigantisch!

Konnten Sie nach dem Auftritt gut schlafen?

Ich hatte dank der Aftershowparty genügend Zeit, um runterzukommen. Als ich dann endlich zuhause war, bin ich schnell eingeschlafen. Es war aber schon sehr spät, deshalb habe ich zwar gut, aber nicht sehr viel geschlafen.

Wodurch hat sich die Show – abgesehen von der Grösse des Saals – von anderen Auftritten unterschieden?

Das ganze Drumherum war total anders. Wir mussten so viele Entscheide fällen: Wie soll das Bühnenbild aussehen? Welche Farbe soll der Konfettiregen haben? Was soll an den Food-Ständen im Foyer angeboten werden? Wir haben aufwändigere Einspieler produziert und am Schluss waren wir fast achtzig Leute auf der Bühne, inklusive den grossartigen Sängerinnen Anna Rossinelli, Fabienne Louves und Anna Känzig und einem 70-köpfigen Chor. Ein solches Finale hatten wir bei anderen Shows noch nie.

Wieviele Male haben Sie vor dem Auftritt geprobt?

Wir haben vor zwei Wochen ein Tryout gemacht im Kaufleuten Zürich, das auch der Veranstalter der Hallenstadion Show war.

Wieviel war spontan?

So etwa 30 Prozent der Show. Wir haben den Ablauf genau definiert, aber wussten nicht, was die anderen sagen oder auf welche spontanen Ideen kommen wird.