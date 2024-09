Sing meinen Song: Das sind die Stars der sechsten Staffel

Publiziert am 12.09.2024

Das Musik-TV-Format «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert» auf 3+ geht bereits in die sechste Runde – zum zweiten Mal moderiert von Dodo. Dies wurde am Donnerstag am TV-Vermarktungsevent Screen-up in Zürich-Oerlikon bekanntgegeben.

Der Einladung von Dodo nach Gran Canaria gefolgt sind Bandmitglieder von Gotthard, Songwriterin Kings Elliot, Popsänger Zian, «Stubete Gäng»-Frontmann Aurel Hassler, Soulsängerin Nicole Bernegger und Rapperin Gigi.

Gotthard-Frontmann Nic Maeder und Bassist Marc Lynn: Mit 16 Nummer-eins-Alben gilt Gotthard als die national erfolgreichste Band der Schweiz. Abgesehen von ihrem Debütalbum erreichten alle Studioalben Platz eins der Schweizer Charts, und sieben davon schafften es auch in die Top fünf der deutschen Charts. Gotthard trat als Special Guest für Legenden wie die Rolling Stones, Deep Purple, Bon Jovi und AC/DC auf und erlangte internationale Bekanntheit. Seit über 30 Jahren touren sie als Headliner durch Europa und Japan und haben weltweit über 3,5 Millionen Tonträger verkauft. Gotthard wurde der Diamond Award verliehen, der für eine Million verkaufte Alben vergeben wird. Die Hard-Rock-Band hat dreimal den Swiss Music Award gewonnen und ist aus der Schweizer Musikszene nicht mehr wegzudenken, wie CH Media Entertainment in einer Mitteilung schreibt.

Kings Elliot: Als Tochter eines Schweizer Vaters und einer britischen Mutter wuchs die blauhaarige Sängerin Kings Elliot am Zürichsee im Kanton Schwyz auf, bevor sie nach London zog, um ihre musikalischen Träume zu verwirklichen. In ihren melodischen Songs offenbart sie ihre Verletzlichkeit. Ihre Lieder, die weltweit Millionen von Streams erreicht haben und von allen gelobt wurden, von BBC Radio über Lewis Capaldi bis hin zu Reese Witherspoon, zeigen, wie die Künstlerin sich mit ihren psychischen Problemen auseinandersetzt und dabei einen ganz eigenen Sound und eine eigene Welt erschafft. In nur wenigen Jahren hat sie zahlreiche Tourneen rund um den Globus absolviert und dabei die US-Band Imagine Dragons auf ihrer Stadiontournee durch die USA und Europa sowie den aufstrebenden Troubadour Stephen Sanchez durch Nordamerika begleitet. Sie war der Support-Act für ihre Heldin Lana Del Rey bei ihrem historischen Auftritt im Hyde Park. Kings Elliot wurde für die Swiss Music Awards, den Prix Walo und andere renommierte Auszeichnungen nominiert und erhielt 2023 einen Kulturpreis des Kantons Schwyz, noch bevor sie ihr Debütalbum veröffentlicht hatte.

Zian: Der Basler Musiker schreibt und singt Popsongs mit unverkennbarer Tiefe und Reflektiertheit. Seine einzigartige Stimmfarbe, die berührenden Songtexte und ergreifenden Melodien machen ihn zu einem brillanten Künstler in der Schweizer Musikszene. Mit seinem Debüt «Show You» ist der heute 30-Jährige aus dem Nichts aufgetaucht und hat etwas fast Unmögliches geschafft: Die kraftvolle Powerballade mit eingängigen Pianoklängen hielt sich ganze 19 Wochen in den Charts und erreichte gar Platinstatus. Die beiden darauffolgenden Radiohits «Grateful» und «Old Again» erreichten Goldstatus, und auch sein Debütalbum «Burden» eroberte die Charts im Sturm. Zian hat bereits zwei Swiss Music Awards gewonnen und auf namhaften Schweizer Festivals gespielt.

Aurel Hassler von «Stubete Gäng»: Die Zuger Band «Stubete Gäng» hat einen neuen Musikstil erfunden: den urbanen Ländler. Sie vereinen Hip-Hop und Dance mit Elementen aus der Volksmusik und versetzen die Massen mit mitreissenden Ohrwürmern wie «Göschene Airolo» oder «Dunne mit dä Gäng» in Feierlaune. Die top gebuchte Band rund um Frontmann Aurel Hassler, seinen Bruder Moritz und seinen Vater Hans hat dieses Jahr einen Swiss Music Award als Best Streaming Artist gewonnen.

Nicole Bernegger: Sie ist laut CH Media Entertainment «die Soulstimme der Schweiz». Als sie vor elf Jahren bei der ersten Staffel «The Voice of Switzerland» auftrat, hat sie die ganze Jury gleich von Beginn weg elektrisiert und die Staffel schliesslich gewonnen. Die Sieger-Single «No Matter» erreichte Platz eins der Schweizer iTunes-Charts. Seither hat die Sängerin mit der gewaltigen Stimme einen Swiss Music Award und einen Prix Walo gewonnen, mit ihren Platten Goldstatus erreicht und ihr eigenes Label gegründet. Auf dem vierten Album «Back to you» zeigt sie eindrücklich die ganze Bandbreite ihrer Musik zwischen Vintage Soul, Retro Pop, Motown mit einem Hauch Woodstock und bringt diese mit ihrer siebenköpfigen Band auf die Schweizer Club- und Festivalbühnen.

Gigi: Die Bündner Rapperin ist eine Senkrechtstarterin: Vor zwei Jahren rhymte sie zum ersten Mal am «SRF Bounce Cypher» und stach mit ihren schonungslosen, originellen und geistreichen Texten aus rund 100 Rappern und Rapperinnen heraus. Es folgten Gigs am Open Air Frauenfeld, Royal Arena, Open Air Lumnezia und am Rap City, um nur einige Festivals zu nennen. Dazu räumte Gigi ihren ersten Swiss Music Award ab als Most Rising Artist Social Media. Im Frühjahr 2025 soll ihr erstes Album erscheinen und bald soll es auch auf ihre erste eigene Tour gehen. Die Rapperin serviert sowohl mehrsilbige Bars als auch melodische Hooks.

Eine Staffel von «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert» dauert jeweils acht Folgen. Sieben der acht Abende wird jeweils einem der sieben Stars gewidmet, dessen Songs von den anderen Kandidatinnen und Kandidaten neu interpretiert werden. (pd/cbe)