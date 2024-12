Publiziert am 16.12.2024

Zu den Höhepunkten zählten Auftritte von Claudio Zuccolini, Michael Mittermeier und Massimo Rocchi. Michel Gammenthaler beendete das Festival mit einer Mischung aus Comedy und Zauberei. Die «Best of Shows» mit Kurzauftritten von acht Künstlern wurden vom SRF für spätere TV-Ausstrahlungen aufgezeichnet. Auch zwei Konzerte der Band Patent Ochsner fanden grossen Anklang.

Büne Huber und Ruth Metzler-Arnold erhalten Auszeichnungen

Während des Events wurden zwei Auszeichnungen verliehen: Büne Huber, Frontmann von Patent Ochsner, erhielt den «Arosa Humorfüller» für sein kreatives Schaffen. Ruth Metzler-Arnold wurde mit der «Arosa Humorschaufel» für ihr gesellschaftliches Engagement geehrt (persoenlich.com berichtete).

Die meisten Veranstaltungen fanden in einem Zelt auf 2000 Metern über Meer im Skigebiet statt, einige auch in der «Blatter's Bühne» im Dorf. Das Festival zog zahlreiche Prominenz aus Politik, Show und Sport an.

Tourismusdirektor Roland Schuler zog ein positives Fazit und betonte die Bedeutung der zahlreichen Helfer sowie der Sponsoren und Partner für den Erfolg des Festivals. Die nächste Ausgabe des Arosa Humorfestivals ist für den 3. bis 14. Dezember 2025 geplant. (pd/nil)