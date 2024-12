Arosa Humorfestival: Ruth Metzler-Arnold erhält Humorschaufel

Publiziert am 08.12.2024

Der laut Organisatoren «wichtigste Humorpreis des Landes», die Arosa Humorschaufel, wurde dieses Jahr an Ruth Metzler-Arnold vergeben. Die Neo-Präsidentin von Swiss Olympic nahm die legendäre Humorschaufel aus Aroser Eis am Samstagnachmittag entgegen, heisst es in einer Mitteilung.

«Mit Ruth Metzler-Arnold zeichnen wir eine mutige Frau aus, die Verantwortung übernimmt und den Schweizer Sport an vorderster Front in die Zukunft führt. Hierfür benötigt sie nebst Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen auch ein positives Gemüt – all das zeichnet sie aus», sagte Tourismusdirektor Roland Schuler gemäss Mitteilung bei der Preisübergabe.

Eine überraschte Gewinnerin

Ruth Metzler-Arnold nahm die Arosa Humorschaufel überrascht entgegen. «Als ich mich für das höchste Amt im Schweizer Sport beworben habe, war mir nicht bewusst, dass ich mich damit für eine Humorauszeichnung empfohlen habe», sagte die 60-jährige gut gelaunt. Sie ergänzt: «In den letzten Monaten habe ich versucht mich mit Überzeugung, Kompetenz und Ernsthaftigkeit für den Schweizer Sport zu empfehlen. Für mich ist es wichtig, das Lachen und den Humor auch bei grossen Herausforderungen nicht zu verlieren.»

Die Arosa Humorschaufel zeichnet seit 2009 Personen aus, die sich im Verlauf des Kalenderjahres durch ihren feinen Sinn für Humor bemerkbar gemacht haben. Geehrt werden Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft oder Sport. In den letzten Jahren wurden zum Beispiel Unternehmer Sami Saviris, Bundesrat Guy Parmelin, Eishockey Nationaltrainer Patrick Fischer oder die Ex-Bundesrätinnen Doris Leuthard und Eveline Widmer-Schlumpf geehrt.

Das Arosa Humorfestival wird diesen Winter zum 33. Mal ausgetragen. Es dauert noch bis zum 15. Dezember. (pd/spo)