Stefan Büsser: Der Comedian blickt auf TV-Höhepunkte zurück

SRF

Sondersendung zum Solidaritätstag

Unter dem Motto «Die Schweiz hilft» senden SRF 1 und Radio SRF 3 am 9. März live vom Bundesplatz in Bern.

In Partnerschaft mit der SRG ruft die Glückskette am nationalen Solidaritätstag vom 9. März zu Spenden zugunsten der ukrainischen Bevölkerung auf. SRF berichtet den ganzen Tag in Radio, TV und online live vom Bundesplatz in Bern.