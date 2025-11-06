L'ultim Rumantsch: Der Kampf um die Medien-Dynastie

Publiziert am 06.11.2025

Im Mittelpunkt der zweiten Staffel von «L'ultim Rumantsch» stehen die Streitigkeiten der Familie Durisch, die das grösste Medienhaus Graubündens führt. Während Gion und Andrietta versuchen, die Übernahme ihrer «Medias Grischunas» durch einen ausländischen Medienkonzern zu verhindern, bringt Ladina dunkle Familiengeheimnisse ans Licht. Gemeinsam mit Corsin, dem ehemaligen Chefredakteur der «Posta», beginnt sie Recherchen, die sie bis nach Genua führen.

«Wir haben uns beim Schreiben nicht an der Familiengeschichte Lebrument orientiert», sagte Regisseur Adrian Perez im persoenlich.com-Interview zur ersten Staffel. «Es ist historisch gewachsen, dass Verlage häufig familiengeführt sind – hierzulande, aber auch in Deutschland. Und meistens stand ein Mann, ein Patron, an der Spitze. Darauf basiert die Story.»

Die Hauptrollen spielen Annina Hunziker als Ladina und Marietta Jemmi als Andrietta Cadonau. Marco Luca Castelli spielt Gion Durisch und Noam Jenal ist Corsin. Weitere Rollen spielen Andreetta Nogler, Felicitas Heyerick, Catriona Guggenbühl, Gina Estrada, Tim Theus und Nikolaus Schmid.

Die Serie wird von Sophie Toth und Aminta Iseppi von Shining Nice aus Zürich in Koproduktion mit Manuel Sieber von Schau GmbH aus Chur produziert. Regie führt Adrian Perez, Kamera ist Aaron Markus Graf. Die Drehbücher wurden im Writer's Room von Adrian Perez, Jen Ries und Simon Nagel entwickelt.

Alle Episoden der zweiten Staffel von «L'ultim Rumantsch» sind ab dem 12. November in Filmlänge auf SRF zwei und als Serie auf Play RTR und Play Suisse zu sehen. Die Serie hat deutsche Untertitel. RTS zeigt die Serie am 25. November und RSI am 19. Dezember. (pd/cbe)