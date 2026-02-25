Roger de Weck: Der Publizist präsidiert Jean-Monnet-Stiftung

Publiziert am 25.02.2026

Roger de Weck wird neuer Präsident der Jean-Monnet-Stiftung für Europa mit Sitz in Lausanne. De Weck übernimmt die Funktion am 1. März, wie die Universität Lausanne mitteilte. Die Stiftung ist auf dem Campus der Hochschule ansässig.

Der gebürtige Freiburger De Weck stand von 2011 bis 2017 an der Spitze der SRG. Zuvor war der zweisprachige Journalist unter anderem Chefredaktor des Tages-Anzeigers und der deutschen Wochenzeitung Die Zeit.

Stiftungsgründer Jean Monnet gilt als einer der Väter der heutigen Europäischen Union. Von 1952 bis 1955 war er der erste Präsident der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Die Stiftung verwaltet das persönliche Archiv Monnets sowie weiterer für die Geschichte der europäischen Einigung wichtiger Persönlichkeiten. Zudem vergibt sie unter anderem Stipendien und veranstaltet Anlässe. (sda/spo)