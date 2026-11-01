Emmy: Claudio von Planta in Hollywood ausgezeichnet

Publiziert am 01.11.2026

Der Schweizer Dokumentarfilmer Claudio von Planta ist in der Nacht auf Samstag in Hollywood mit einem Daytime Emmy ausgezeichnet worden. Er erhielt den Preis für seine filmische Arbeit in der Apple-TV-Produktion «Long Way Home – Lost in Lapland».

Wie von Plantas Filmproduktionsfirma Zenventures Films am Samstag mitgeteilt wurde, erhielt dieser den Preis in der Kategorie «Outstanding Cinematography». Die Daytime Emmys wurden zum 53. Mal von der US-amerikanischen Fernsehakademie Natas vergeben. Die Preise werden für Programme verliehen, die vor 18.00 Uhr im US-Fernsehen laufen.

Zusammen mit von Planta wurden drei andere Personen in der genannten Kategorie ausgezeichnet, wie der Natas-Webseite zu entnehmen ist.

In den «Long Way»-Serien geht es laut Apple TV um die zwei Freunde Ewan McGregor und Charley Boorman, welche mit alten Motorrädern durch europäische Länder fahren. McGregor ist bekannt als Figur Obi-Wan Kenobi aus der Serie «Star Wars».

Von «Long Way Round» über «Long Way Down» und «Long Way Up» bis zur aktuellen Serie «Long Way Home» war von Planta laut Zenventures bei allen vier Produktionen dabei. Er arbeitet seit mehr als vier Jahrzehnten als Dokumentarfilmer und Kameramann. (sda/nil)