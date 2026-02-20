Publiziert am 20.02.2026

Zum Lied mit dem Titel «Gratis git's nur Propaganda» gibt es auch ein Musikvideo. Auslöser für das Projekt waren laut Kollektiv alarmierende Umfragewerte zu Beginn des Februars. Initiantin des Projekts ist Journalistin Esther Banz.

Innerhalb von knapp drei Wochen entstand daraufhin das vielstimmige Gemeinschaftswerk, teilt das Kollektiv mit. Beteiligt sind Namen wie Sina, Heidi Happy, Gina Été, Stahlberger, Trummer und Evelinn Trouble sowie einem Schauspielerinnenchor unter anderem mit Barbara Terpoorten und Mona Petri.

Den Text verfasste Boni Koller, für Komposition und Recording zeichnen Michael Sauter und Janos Mijnssen verantwortlich, das Video stammt von Susanne Hofer. Die Projektleitung liegt bei Esther Banz und Julia Glaus. Das Kollektiv, das Kreative aus verschiedenen Kantonen vereint, wirbt mit dem Song für ein Nein zur Halbierungsinitiative, über die am 8. März abgestimmt wird. (pd/spo)