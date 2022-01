Coronavirus: Diskurs ging an jüngeren Menschen vorbei

Eine gemeinsame Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) und der Università della Svizzera italiana (USI) zeigt, dass der Diskurs im ersten Jahr der Corona-Pandemie grösstenteils an der jüngeren Bevölkerung vorbeiging, wie ZHAW und USI am Mittwoch mitteilten.

«Wir sehen, dass sich Junge durchaus um die Gesundheit älterer Menschen kümmern», wird Suzanne Suggs von der USI zitiert. Statt sie zu beschuldigen, sollte die Kommunikation gemäss Suggs aber besser bestimmte Verhaltensweisen fördern.

Junge Menschen wollen mehr Erklärungen

Dies gelinge insbesondere, wenn nachvollziehbar erklärt werde, warum welche Verhaltensweisen wichtig seien. Das Bedürfnis nach mehr Erklärungen ist offenbar gross. Viele Jüngere wünschten sich bei der Befragung eine bessere Begründung für die Corona-Massnahmen.

In einer nationalen Krise sei im Grunde jeder gefährdet und müsse entsprechend angesprochen werden, wird Julia Datva vom ZHAW-Departement Gesundheit zitiert. Für Behörden und Gesundheitsorganisationen sei es schwierig, den Zusammenhang zu betonen und gleichzeitig alle Zielgruppen anzusprechen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Das Forschungsteam untersuchte für die Studie den öffentlichen Diskurs in Medien, Politik oder Gesundheitsorganisation während der ersten Monate der Pandemie. Es führte zudem eine quantitative Umfrage sowie qualitative Interviews unter 15- bis 34-Jährigen in der deutschen und in der italienischen Schweiz durch. (sda/tim)