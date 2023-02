Sister Äct: Erfolgsmusical geht in zweite Spielsaison

«Sister Äct – Ein himmlisches Musicäl» ist noch bis zum 26. Februar in der Maag-Halle zu sehen. Schon heute steht fest: Die Mundartinszenierung des Broadway-Hits in der Inszenierung von Dominik Flaschka («Ewigi Liebi») ist laut einer Mitteilung ein Grosserfolg. Über 66'000 Personen werden den Musicalspass mit Fabienne Louves in der Hauptrolle bis Ende Februar gesehen haben.

Aufgrund der grossen Nachfrage haben sich die Veranstalter entschieden, das Erfolgsmusical im Herbst wieder aufzunehmen. Am 9. November startet die zweite Spielsaison, die bis Ende Januar 2024 dauert. Wieder mit dabei sind Fabienne Louves, Sandra Studer und Walter Andreas Müller in den Hauptrollen. (pd/cbe)





In der aktuellen persönlich-Printausgabe, die in diesen Tagen erscheint, lesen Sie ein Interview mit Sandra Studer.