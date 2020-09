Junge Leute lesen weniger Bücher und verbringen mehr Zeit auf Social Media. Während des Corona-Lockdown, als es für die Zentralbibliothek schwierig war, ihre Bücher dem Publikum zur Verfügung zu stellen, sei eine Idee aufgekeimt: Warum bringen wir die Literatur nicht dorthin, wo sich die jungen Leute täglich bewegen? Zum Beispiel auf Instagram? Dies schreibt die ZB in einer Mitteilung.

Insta Novels sind ursprünglich eine Erfindung der New York Public Library. Die ZB lanciert nun als erste Bibliothek im deutschsprachigen Raum mehrere literarische Werke auf Instagram. Die erste Novel ist «Die Rückeroberung», eine Kurzgeschichte des Zürcher Schriftstellers Franz Hohler. Für Instagram animiert hat sie die junge Zürcher Grafikerin Justine Klaiber vom Grafikatelier Team Tumult.





Franz Hohler meint zur Insta-Novel-Version seines Werks: «Für mich war ‹Die Rückeroberung› immer eine Erzählung im Grossformat. Nun kommt sie auf Instagram in einem ganz kleinen Format heraus, und die Frage ist natürlich: «Kann die grossformatige Geschichte in diesem kleinen Format bestehen? Wenn ich meine Erzählung so auf dem Smartphone anschaue, meine ich: Sie soll es ruhig versuchen!»

In den nächsten Monaten wird die ZB noch weitere literarische Werke auf Instagram herausbringen. (pd/wid)