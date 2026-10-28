Naef Partners: David Naef steigt als Senior Partner ein

Publiziert am 28.10.2026

In seiner neuen Funktion widmet sich David Naef den Schwerpunkten Strategie, Technologie, Organisationsentwicklung, Kultur und Performance. 2005 schloss er an der damaligen Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich (heute ZHdK) als diplomierter Designer FH in visueller Kommunikation ab. Stationen im In- und Ausland, darunter bei Lippincott in New York, führten ihn nach St. Moritz und später zurück nach Zürich. Er ist Mitgründer der 2011 lancierten Beratungsfirma Atedo, die er laut einer Mitteilung seither als Managing Partner mit aufgebaut hat.

In der Mitteilung ist von einer «Persönlichkeit aus der Gründerfamilie» die Rede, die ihr Profil «über viele Jahre unabhängig aufgebaut» habe. «David bringt eine eigene Unternehmerbiografie mit, eigene Kunden und einen individuellen Blick auf die Zukunft in Beratung und Unternehmensentwicklung», lässt sich Gründer Peter Urs Naef zitieren. Auf Anfrage von persoenlich.com präzisiert er: David Naef ist der Sohn seines Bruders.

Zu seinem Wechsel sagt David Naef in der Mitteilung: «Strategie wirkt erst, wenn Kultur und Organisation sie in die Zukunft tragen.» Er wolle den Ansatz der Firma gemeinsam mit seinem Onkel und Frank Harnisch weiterentwickeln.

Harnisch, ebenfalls Senior Partner, stiess vor 18 Jahren dazu. Naef Partners besteht seit 2002 und hat seinen Sitz an der Rämistrasse in Zürich. Die Firma berät Führungsgremien in Strategie und Positionierung, Führungsentwicklung, Change Management, Performance und Customer Experience. Zu den Kunden zählen mittelständische Unternehmen, Stiftungen, Verwaltungseinheiten der öffentlichen Hand und Non-Profit-Organisationen. (pd/cbe)