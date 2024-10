Desertina: «Eulenspiegelkalender» nach 136 Jahren eingestellt

Publiziert am 08.10.2024

Von den beiden Jahrespublikationen «Schweizer Eulenspiegelkalender» und «Chuchi Chäschtli» wird es keine neue Ausgabe mehr geben. Das Aus gab der Churer Verlag Desertina am Dienstag bekannt.

Desertina hatte die Kalender vom damaligen Buchverlag Ringier übernommen und in den letzten 20 Jahren herausgegeben. Die Verkaufszahlen der beiden Kalender gingen in den letzten Jahren kontinuierlich zurück, so dass ein Ende absehbar war, scheibt Desertina.

Der «Bündner Kalender» erscheint weiterhin

Nicht betroffen vom Entscheid des Verlages ist der traditionsreiche «Bündner Kalender», der bereits seit 183 Jahren erscheint. Die Ausgabe 2025 wird demnächst erhältlich sein.

Der Schweizer Eulenspiegelkalender erschien erstmals vor 136 Jahren und bot Unterhaltung, Kalenderdaten, Informationen und nützliche Tipps für Garten und Freizeit. Dazu kamen interessante Reportagen aus der ganzen Schweiz sowie Rätsel und Comics.

«Chuchi Chäschtli» beinhaltete einen Mix aus Reportagen zum Thema Essen mit Rezepten, Wissenswertem rund um die Ernährung und die Gesundheit sowie dem praktischen Kalenderteil. (pd/spo)