ESC: Eurovision 2025 bricht Zuschauerrekorde

Publiziert am 28.05.2025

Der Eurovision Song Contest (ESC) in Basel erreichte 166 Millionen Zuschauer in 37 Ländern – 3 Millionen mehr als 2024. Das Finale erzielte eine Sehbeteiligung von 47,7 Prozent, die höchste seit 2004. Bei jungen Zuschauern (15-24 Jahre) lag die Quote sogar bei 60,4 Prozent – ein neuer Rekord. Deutschland verzeichnete mit 9,1 Millionen Zuschauern zudem das beste Ergebnis seit 2016. Bis zu 880’000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten auf SRF 1 das Finale des Musikspektakels (persoenlich.com berichtete).

Auch auf digitalen Kanälen wurden fast 2 Milliarden Posts, Videos und Stories zum Contest angesehen. Das YouTube-Finale erreichte 12,1 Million Views (+8 Prozent zu 2024), auf Instagram gab es 969 Millionen Views, auf TikTok 748,5 Millionen Video-Views. Die Eurovision-Songs dominierten auch die Streaming-Charts: 35 Songs schafften es in die Apple Music Daily Top 100 in über 40 Ländern.

Über 500'000 Menschen besuchten Eurovision-Veranstaltungen in Basel. Das Eurovision Village zählte 190'000 Besucher, 50'000 Hotelübernachtungen wurden generiert bei 95 Prozent Auslastung. Fans aus 83 Ländern kauften Tickets für die neun Shows während der Veranstaltungswoche. (pd/awe)