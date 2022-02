Too Old to Die Young: Ex-Radiostimmen lancieren Podcast

Sie lernten sich vor über 20 Jahren kennen: Shiva Arbabi und Gerry Reinhardt moderierten fürs Zürcher Radio Z. Aus dem damaligen Radio Z wurde Radio Energy, aus Arbabi die Gründerin von Piratenradio.ch und aus Reinhardt der Social-Media-/Community-Manager bei FM1Today. Nach langer Zeit trafen sich die ehemaligen Arbeitskollegen wieder. Sie hatten sich so viel zu erzählen, dass daraus nun ein neuer Podcast entstand: «Too Old to Die Young».

Als Abkömmlinge der Generation X verstehen Shiva Arbabi und Gerry Reinhardt manchmal die Welt nicht mehr, schreiben sie in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorliegt. Und weiter: «Angekommen im Alter, wo Waschmaschinen entweder zur Existenzbedrohung oder voyeuristischen Leidenschaft geworden sind, sinnieren Shiva und Gerry über Tücken (vom Alltag) und Ticks (von uns allen), die auch mit mehr Lebenserfahrung nicht besser werden. Im Gegenteil.»

«Too Old to Die Young» wird laut Mitteilung aufgezeichnet im Studio von Piratenradio.ch. Alle zwei Wochen erscheine eine neue Folge auf piratenradio.ch und überall dort, wo man sonst noch so auf Podcasts klicken könne – unter anderem auf Spotify.

Das Logo sowie das musikalische Intro von «Too Old to Die Young» stammen von Robert Butler, Siebdrucker, Künstler und Musiker. Sprecher für Trailer, Opener und Closer ist Dominik Zeltner. (pd/cbe)