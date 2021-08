Fake News

Falsche Studien verbreiten sich wie Lauffeuer

Noch nie waren Laien so an medizinischer Forschung interessiert wie in der Corona-Pandemie. Fehlerhafte Studien können fatale Auswirkungen haben: zum Beispiel eine Studie, die behauptete, auf drei durch die Impfung gerettete Menschen kämen zwei, die daran starben.

Besonders gefährlich sind Falschinformationen zur Corona-Impfung. (Bild: Pixabay)