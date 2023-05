SRF: Fast 200'000 verfolgten die Krönung von Charles

von Michèle Widmer

Es war das Medienereignis vom Wochenende: Am Samstag wurde König Charles III. in der Westminster Abbey vom Erzbischof von Canterbury, dem geistlichen Oberhaupt der Church of England, gekrönt. Die Medien weltweit berichteten über die erste Krönung eines britischen Monarchen seit 70 Jahren.



Auch das Schweizer Fernsehen berichtete live über das Spektakel. In der Spezialsendung von «Gesichter & Geschichten» diskutierte Moderatorin Jennifer Bosshard mit Gästen im Sonderstudio. SRF-Grossbritannien-Korrespondent Michael Gerber und G&G-Moderatorin Tanya König lieferten Einschätzungen von vor Ort.



Die Sendung am Samstagmittag schauten durchschnittlich 199’000 Zuschauerinnen und Zuschauer, wie SRF am Montag auf Anfrage mitteilt. Dies entspricht einen Marktanteil von 41,4 Prozent. (wid)