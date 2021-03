Zurich Film Festival: Festival nutzt künftig das Kongresshaus

Nach vierjährigem Totalumbau wird im Sommer das Kongresshaus am Zürichsee neu eröffnet. Als erster mehrtägiger Grossanlass wird das 17. Zurich Film Festival (ZFF) vom 23. September bis 3. Oktober 2021 die Location bespielen.

Wie das ZFF in einer Mitteilung schreibt, wird es in der zweiten Festivalwoche im grossen Saal mit 1665 Plätzen Filme zeigen. «Das neue Kongresshaus mit seiner fantastischen Lage am See ist ein Juwel. Wir freuen uns, dass wir nun mit dem Hauptsaal endlich auch Vorstellungen für ein grosses Publikum von über 1500 Besucherinnen und Besuchern machen können. Ein grosser Mehrzwecksaal, der denen von Festivals wie Cannes, Berlin oder Venedig entspricht, gibt uns die Möglichkeit, zu wachsen», erklärt ZFF-Direktor Christian Jungen. «Die Treppe und die Terrasse am Eingang bieten auch grossartige Gelegenheit für glamouröse Fotoshootings mit den Stars vor dem See und den Bergen im Hintergrund.»





Elke Mayer, Geschäftsführerin der Spoundation Motion Picture AG, die mit ihrem Team für die Umsetzung des ZFF im Kongresshaus verantwortlich sein wird, erklärt: «Mit der Eröffnung des Kongresshauses kehrt auch die Tonhalle zurück ans Seebecken. Eine tolle Chance für das Festival, welches seit 2012 gemeinsam mit dem Tonhalle Orchester Zürich ein Filmmusikkonzert sowie den Internationalen Filmmusikwettbewerb veranstaltet. Film und Musik rücken somit auch räumlich wieder näher zusammen.»

Das Festivalzentrum und der grüne Teppich bleiben auf dem Zürcher Sechseläutenplatz direkt beim Corso und beim Arthouse Le Paris. Das Festival wird zudem mit weiteren Spielstätten wie den Arena Cinemas, dem Kosmos und dem Filmpodium in der ganzen Stadt präsent sein. (pd/eh)