EQAL Visual Productions: Filmreife Sommerparty in Zürich

Am letzten Donnerstag luden Lea Rindlisbacher und ihr Team «zu einer filmreifen Sommerparty» in ihren Räumlichkeiten an der Forchstrasse ein: Bei Roastbeef, Lachs und Wiedikerli feierten die visuellen Spezialisten von EQAL gemeinsam mit über 150 Gästen bis in die frühen Morgenstunden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Kunden, Partner und Freunde hätten es sich nicht nehmen lassen, persönlich anzustossen. So gesellten sich unter anderem Schauspielerin und Moderatorin Melanie Winiger, Yello-Mastermind Boris Blank, «Tatort»-Kommissar Stefan Gubser, Geberit-CEO Christian Buhl und Regisseur Michi Fueter unter die illustre Gästeschar. (pd/cbe)